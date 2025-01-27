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Bakan Kurum, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile bir araya geldi

Bakan Kurum, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile görüştü.

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Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marchi ile Bakanlıkta bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ortaklaşa yürütülen projelerin, gençlere olan katkılarını vurguladıklarını aktaran Kurum, "Görüşmemizin gelecek nesillerimiz için yeni ve güçlü işbirliklerine kapı aralamasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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