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İsrail'de İran için casusluk iddiası: İki asker tutuklandı

İsrail'de İran için casusluk iddiası: İki asker tutuklandı

İsrail'de İran adına casusluk yaptıkları iddia edilen iki asker, hassas bilgiler sızdırma suçlamasıyla tutuklandı.

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İsrail, İran adına casusluk yapmakla suçlanan iki askerin tutuklandığını duyurdu. Eylül ayında başlatılan bir soruşturmanın ardından, Hayfa'da 21 yaşındaki Yuri Eliasfov ve Georgi Andrayev adlı askerlerin, ciddi güvenlik suçları işledikleri iddiasıyla ocak ayının başında gözaltına alındıkları bildirildi.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve polis tarafından yapılan açıklamalara göre, Eliasfov'un aylardır İranlı bir görevliyle iletişim halinde olduğu ve para karşılığında hassas bilgiler paylaştığı belirlendi. Eliasfov'un, İsrail ordusunun hava savunma biriminde görev yaptığı ve bu süreçte edindiği gizli belgeleri İran'a sızdırdığı öne sürüldü.

Ayrıca, Eliasfov'un arkadaşı Andrayev'i de İranlılarla çalışmaya ikna ettiği ifade edildi. Andrayev'in, İran lehine sloganlar yazarak propaganda yaptığı bilgisi ortaya çıktı. Eliasfov'un paylaştığı bilgiler için 2 bin 500 ABD doları kazandığı, Andrayev'in ise sadece 50 ABD doları ile yetindiği belirtildi.

Polis, Eliasfov ve Andrayev hakkında bir iddianame hazırlanacağını ve İran'ın sosyal medya aracılığıyla İsraillileri kendi saflarına katmaya çalıştığını açıkladı. Ayrıca, İsrail devlet televizyonu KAN da askerlerden birinin muvazzaf diğerinin yedek asker olduğunu aktardı.

Maariv gazetesi, soruşturmada görev alan Sarit Peretz isimli yetkilinin ifadelerini paylaştı. Peretz, "Yuri Eliasfov savaş zamanında düşmana yardım etmekle suçlanıyor. Bu, yasalar açısından en ağır bir suçtur ve cezası ömür boyu hapis veya ölümdür. Paylaşılan video son derece hassas bilgiler içermekte ve bu tür bilgiler, düşman tarafından kullanıldığında büyük tehlike yaratabilir," dedi.

Son aylarda, Şin-Bet ve İsrail polisi, İran istihbaratıyla irtibat kurdukları gerekçesiyle birçok İsraillinin tutuklandığını duyurmuştu.

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