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Cengiz Ünder için ezeli rakip devreye girdi

Cengiz Ünder için ezeli rakip devreye girdi

Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için görüşmelere başladı. Tarafların kısa süre içinde anlaşmayı noktalaması bekleniyor.

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Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah-beyazlı yönetim, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder'i renklerine bağlamaya çok yaklaştı.

İMZALARIN ATILMASI BEKLENİYOR!

Sports Digitale'nin haberine göre; Beşiktaş, Cengiz Ünder için Fenerbahçe ile 1.5 sene kiralama+satın alma maddesiyle anlaşma sağlamak üzere.

Habere göre, Fenerbahçe’ye kiralama ücreti ödenmeyecek. Maaşının bir bölümünü Beşiktaş karşılayacak.

BU SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki milli sağ kanat Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 resmi maça çıktı. Ünder, bu karşılaşmalarda skora katkı yapamadı.

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