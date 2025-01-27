Fenerbahçe, Talisca'yı açıkladı! Anlaşmaya varıldı!

Fenerbahçe, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Abone ol

Fenerbahçe, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli takımda meraklı bekleyiş son buldu. Taraftarın uzun zamandır transferini beklediği Brezilyalı yıldız için Sarı-lacivertli takım, şu açıklamayı yaptı:

"Kulübümüz, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

AKŞAM GELMESİ BEKLENİYOR

Diğer yandan TRT Spor'un haberinde Brezilyalı yıldızın bu akşam saat 21.00'de resmi işlemler için İstanbul'da olacağı belirtildi.