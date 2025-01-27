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UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 29 Ocak Çarşamba günü İsviçre'de Young Boys ile Kızılyıldız arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçını yönetecek. Yardımcı hakemler Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan olurken, VAR görevi İtalyan hakem Marco Di Bello'ya emanet edildi.

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 29 Ocak Çarşamba günü İsviçre'nin Young Boys ile Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını yönetecek.

İsviçre'nin Bern şehrindeki Wankdorf Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello üstlenirken, Yardımcı VAR (AVAR) olarak Paolo Mazzoleni görev alacak.

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