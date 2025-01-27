Eski Galatasaraylı futbolcu futbolu bıraktı

Galatasaray'ın eski oyuncusu Omar Elabdellaoui, 35 yaşında futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Norveçli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 20 maçta 1 asist yapmıştı.Abone ol
Kariyerinde Olympiacos, Hull City, Bodo/Glimt ve Galatasaray formaları giyen Omar Elabdellaoui’den flaş bir karar geldi.
35 yaşındaki Norveçli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.
Galatasaray formasıyla 20 resmi karşılaşmaya çıkan Omar Elabdellaoui bu maçlarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.