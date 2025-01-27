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Halk TV ve Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlatıldı

Halk TV ve Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlatıldı

Halk TV sunucusu, yetkilileri ve gazeteci Barış Pehlivan hakkında, yayın sırasında bir bilirkişiyle yapılan görüşmenin izinsiz kaydedilip yayımlanması gerekçesiyle soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişinin hedef gösterildiği ve yargılamayı etkileme teşebbüsünde bulunulduğu iddialarını inceliyor.

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Halk TV'nin sunucusu ve yetkilileri ile gazeteci Barış Pehlivan hakkında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün Halk TV yayınında, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayınladığının ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, söz konusu eylemlere iştirak eden Barış Pehlivan ile Halk TV'nin ilgili sunucusu ve yetkilileri hakkında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından soruşturma başlattı.

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