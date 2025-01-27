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Icardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım!
Galatasaray'da sakatlığı süren Mauro Icardi, bireysel antrenmanlara başladı. Yıldız futbolcunun paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan maçta sakatlanan Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde çapraz bağ ameliyatı oldu.
Arjantinli yıldız bireysel çalışmalara başladı. 31 yaşındaki oyuncu yaptığı antrenmanı Instagram hesabından paylaştı.
Icardi'nin paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Taraftarlar, Icardi'nin paylaşımına beğeni ve yorum yağdırdı.