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Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgo Gerapetritis ile Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi hazırlıkları ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği bir telefon görüşmesi yaptı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN İŞBİRLİĞİ HAZIRLIĞI

İki bakan, görüşmede önümüzdeki dönemde yapılacak olan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi hazırlıklarını değerlendirdi. Görüşmede ayrıca uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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