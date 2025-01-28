Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgo Gerapetritis ile Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi hazırlıkları ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği bir telefon görüşmesi yaptı.Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
TÜRKİYE-YUNANİSTAN İŞBİRLİĞİ HAZIRLIĞI
İki bakan, görüşmede önümüzdeki dönemde yapılacak olan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi hazırlıklarını değerlendirdi. Görüşmede ayrıca uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı.