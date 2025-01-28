Kasımpaşa'da beklenmedik ayrılık

Kasımpaşa, Hatayspor galibiyetinin ardından teknik direktör Hakan Keleş ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Keleş'e katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

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Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 mağlup ettikten sonra sürpriz bir karara imza attı.

Kasımpaşa'da Hakan Keleş ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

KASIMPAŞA RESMEN DUYURDU!

İşte Kasımpaşa'dan yapılan açıklama;

"Teknik Direktörümüz Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın Hakan Keleş ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."