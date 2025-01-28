BIST 9.998
DOLAR 35,75
EURO 37,54
ALTIN 3.150,75
HABER /  SPOR

Kasımpaşa'da beklenmedik ayrılık

Kasımpaşa'da beklenmedik ayrılık

Kasımpaşa, Hatayspor galibiyetinin ardından teknik direktör Hakan Keleş ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Keleş'e katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Abone ol

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 mağlup ettikten sonra sürpriz bir karara imza attı. 

Kasımpaşa'da Hakan Keleş ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

KASIMPAŞA RESMEN DUYURDU!

İşte Kasımpaşa'dan yapılan açıklama; 

"Teknik Direktörümüz Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın Hakan Keleş ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

ÖNCEKİ HABERLER
Kaymakamlık duyurdu: Cezaevi çevresinde gösteri ve etkinlikler yasaklandı
Kaymakamlık duyurdu: Cezaevi çevresinde gösteri ve etkinlikler yasaklandı
Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile görüştü
Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile görüştü
Icardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım!
Icardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım!
Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti
Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti
Trabzonspor açıkladı! Yıldız isim sezon sonu ayrılıyor
Trabzonspor açıkladı! Yıldız isim sezon sonu ayrılıyor
Halk TV ve Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlatıldı
Halk TV ve Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Fidan Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis'le görüştü
Bakan Fidan Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis'le görüştü
ABD'li Senatör Sanders'tan Trump'ın Gazze önerisine sert çıkış
ABD'li Senatör Sanders'tan Trump'ın Gazze önerisine sert çıkış
Aile hekimlerinin hastaneye yönlendirdiği kişilerde katılım payı yüzde 50 indirimli olacak
Aile hekimlerinin hastaneye yönlendirdiği kişilerde katılım payı yüzde 50 indirimli olacak
Eski Galatasaraylı futbolcu futbolu bıraktı
Eski Galatasaraylı futbolcu futbolu bıraktı
9 gollü maç Kasımpaşa'nın!
9 gollü maç Kasımpaşa'nın!
Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki