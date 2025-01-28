Kasımpaşa'da beklenmedik ayrılık

Kasımpaşa, Hatayspor galibiyetinin ardından teknik direktör Hakan Keleş ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Keleş'e katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.Abone ol
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 mağlup ettikten sonra sürpriz bir karara imza attı.
Kasımpaşa'da Hakan Keleş ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
KASIMPAŞA RESMEN DUYURDU!
İşte Kasımpaşa'dan yapılan açıklama;
"Teknik Direktörümüz Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Sayın Hakan Keleş ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Kamuoyuna Duyuru— Kasımpaşa (@kasimpasa) January 27, 2025
Teknik Direktörümüz Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Sayın Hakan Keleş ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler… pic.twitter.com/70X2AYv3tY