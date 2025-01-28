Kaymakamlık duyurdu: Cezaevi çevresinde gösteri ve etkinlikler yasaklandı

Silivri Kaymakamlığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde kamu düzenini olumsuz etkileyebilecek eylemlere karşı 25 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında bir dizi yasak ve güvenlik tedbiri aldığını duyurdu. Alınan önlemler arasında gösteri, çekim ve slogan gibi faaliyetlerin yasaklanması bulunuyor.

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Silivri Kaymakamlığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde, kamu düzeni ve genel asayişi olumsuz etkileyebilecek eylemlerin önlenmesi için bir dizi tedbir alındığını duyurdu.

Kaymakamlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde, 25 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında kamu düzeni ve genel asayişi olumsuz etkileyebilecek eylemler planlandığı yönünde alınan ihbarlar üzerine, söz konusu tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Cezaevi Yerleşkesi içerisinde, duruşma salonları içi ve çevresinde, cezaevi ziyaretçi otoparkı ve çevresinde, cezaevi kampüsü tel örgü sınırına 1 kilometre mesafe içinde yapılacak 'toplanma, gösteri ve yürüyüş, basın açıklaması, röportaj, kamera çekimi, pankart açma ve taşıma, slogan atma, çadır kurmak, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle duruşma salonları bölgesine gelme, cep telefonu ile çekim yapmak, fotoğraf çekmek, stant açmak, eylemsel davranışlarda bulunmak' gibi toplumun huzuru, kamu güvenliği ve kamu sağlığını olumsuz etkileyeceği ve tehlikeye dönüşebileceği değerlendirildiğinden, bu tür eylemlerin yasaklanması, gerektiğinde yol emniyet ve kontrolü uygulamasının yapılması uygun görülmüştür."