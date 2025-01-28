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ABD Başkanı Trump skandal Gazze önerisini tekrarladı

ABD Başkanı Trump skandal Gazze önerisini tekrarladı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin komşu ülkelere gönderilmesine yönelik söylemini tekrar ederek, "Onların kargaşa ve şiddet olmadan yaşayabilecekleri bir bölgede yaşamalarını istiyorum." dedi.

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ABD Başkanı Trump, Miami'den Washington'a dönüşünde uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönünde daha önceki açıklamasının sorulması üzerine, bu konudaki fikrinin değişmediğini kaydederek, "Onların kargaşa ve şiddet olmadan yaşayabilecekleri bir bölgede yaşamalarını istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Gazze Şeridi'ne baktığınız zaman uzun yıllardır oranın cehennem gibi olduğunu görürsünüz." diyen Trump, söz konusu bölgede uzun zamandır şiddetin hakim olduğunu kaydetti.

Trump, Orta Doğu'ya barışın geldiğini görmek istediğini belirterek, "Bence insanların çok daha güvenli ve daha rahat bölgelerde yaşamasını sağlayabilirsiniz". yorumunu yaptı.

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