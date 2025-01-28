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"Gürz-41" ve "Gürz-42"operasyonlarında 100 şüpheli yakalandı

"Gürz-41" ve "Gürz-42"operasyonlarında 100 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde yürütülen "Gürz-41" ve "Gürz-42" operasyonlarında 100 DEAŞ terör örgütü şüphelisinin yakalandığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda emniyet ve jandarma komutanlıklarınca, aralarında İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 24 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Gözaltına alınan 100 şüphelinin, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiğinin, terör örgütüne finans sağladığının ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığının tespit edildiğini vurgulayan Yerlikaya, operasyonlar sonucu örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm terör odaklarına karşı 'terörü kaynağında yok etme' stratejimizle emniyetimiz, jandarmamız ve istihbarat birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimiz ile kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

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