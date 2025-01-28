BIST 10.012
DOLAR 35,77
EURO 37,34
ALTIN 3.152,37
HABER /  DÜNYA

ABD'de markette silahlı saldırı! 3 ölü, 2 yaralı

ABD'de markette silahlı saldırı! 3 ölü, 2 yaralı

ABD'nin Indiana eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, saldırganın kendisi de dahil olmak üzere 3 kişi öldü, 2 polis memuru yaralandı.

Abone ol

Yetkililer, Indiana'nın Elkhart bölgesindeki bir markette düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırganın da etkisiz hale getirildiğini belirten yetkililer, saldırıda 2 polisin de yaralandığını aktardı.

Polis yetkililerinden Dan Milanese, "Böyle trajik bir olay yaşandığında toplumumuzda hissedilen acıyı kelimelerle ifade etmek mümkün değil." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump: Microsoft TikTok'u satın almak için görüşmelerde bulunuyor
Trump: Microsoft TikTok'u satın almak için görüşmelerde bulunuyor
Bakan Abdulkadir Uraloğlu: 20 Şubat'ta bilet satışını başlatıyoruz
Bakan Abdulkadir Uraloğlu: 20 Şubat'ta bilet satışını başlatıyoruz
Nevşehir'de kardeş kavgası cinayetle bitti
Nevşehir'de kardeş kavgası cinayetle bitti
Sendikalı işçi sayısı Resmi Gazete'de açıklandı
Sendikalı işçi sayısı Resmi Gazete'de açıklandı
Acun Ilıcalı kararı böyle duyurdu Survivor'da diskalifiye şoku! Sosyal medyada çok konuşuldu
Acun Ilıcalı kararı böyle duyurdu Survivor'da diskalifiye şoku! Sosyal medyada çok konuşuldu
Yumurta tüketimi alzheimer’a karşı koruma sağlıyor! Hafızayı güçlendiren besin yumurta alzheimer’a karşı doğal kalkan
Yumurta tüketimi alzheimer’a karşı koruma sağlıyor! Hafızayı güçlendiren besin yumurta alzheimer’a karşı doğal kalkan
Cem Küçük 'onun dışında kimse olamaz' CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
Cem Küçük 'onun dışında kimse olamaz' CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
Bakan Memişoğlu talimat verdi! Kamu hastanelerine kapsamlı teftiş başlatıldı
Bakan Memişoğlu talimat verdi! Kamu hastanelerine kapsamlı teftiş başlatıldı
Kartalkaya'da eşini ve kızını kaybetti! Hilmi Altın yangın gecesini anlattı
Kartalkaya'da eşini ve kızını kaybetti! Hilmi Altın yangın gecesini anlattı
Süper Lig ekibinde ayrılık! Teknik direktörün görevine son verildi
Süper Lig ekibinde ayrılık! Teknik direktörün görevine son verildi
"Gürz-41" ve "Gürz-42"operasyonlarında 100 şüpheli yakalandı
"Gürz-41" ve "Gürz-42"operasyonlarında 100 şüpheli yakalandı
Bursa'daki deprem sonrası Naci Görür uyardı! 'Stres biriktiriyor' dedi
Bursa'daki deprem sonrası Naci Görür uyardı! 'Stres biriktiriyor' dedi