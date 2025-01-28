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Acun Ilıcalı kararı böyle duyurdu Survivor'da diskalifiye şoku! Sosyal medyada çok konuşuldu

Acun Ilıcalı kararı böyle duyurdu Survivor'da diskalifiye şoku! Sosyal medyada çok konuşuldu

Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'in dün geceki son bölümünde, kırmızı ve mavi takım, haftanın 2. dokunulmazlık oyununu elde etmek için mücadele etti. Gecenin sonunda gerçekleşen Survivor ada konseyinde ise diskalifiye şoku yaşandı. Yarışmanın sevilen ismi adaya veda etti.

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Tv8 ekranlarının sevilen ve ilgi ile izlenen yarışması Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden sürüyor. Survivor'ın son bölümünde, yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için bir kez daha zorlu parkurda mücadele etti.

Kıran kırana geçen yarışın sonunda 27 Ocak tarihinde, dokunulmazlığı mavi takım kazandı. Kırmızı takımda ise eleme adayı Batuhan olarak belirlendi. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Adilhan olarak belirlenmişti.

Gecenin sonunda ise beklenmedik bir diskalifiye şoku yaşandı. Acun Ilıcalı ada konseyinde diskalifiye kararını açıklayınca herkes şoke oldu.

Acun Ilıcalı Melih'in sağlık durumu ile ilgili bilgiler verdi ve Melih'in sakatlığının ciddi boyutta olduğunu dile getirdi. Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Doktorumuzun yaptığı inceleme sonucunda, Melih'in sakatlığının tahminimizden de yüksek boyutta olduğu ve şuandaki sakatlık durumunun Survivor'a devam etmesine imkan vermediğini öğrendik.

Survivor'da biliyorsunuz sakatlık en büyük belalardan biri. Maalesef Melih Survivor'a veda etti. Yarın veda içim kampa gelecek. Sizinle vedalaşacak. Erken bir veda oldu. Ama biliyorsunuz bu tip vedalar maalesef olabilir. Her sene de oluyor zaten. Kendisine teşekkür ediyoruz.''

Yorum yağdı

Acun Ilıcalı'nın açıkladığı bu karar sonrası sosyal medyada 'Survivor'da yolu da çok uzundu bence. Böyle bir ayrılık onun adına son derece üzücü oldu.', 'yolun açık olsun', 'böyle ayrılık olmamalıydı' gibi yorumlar yapıldı.

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