Sendikalı işçi sayısı Resmi Gazete'de açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının istatistiklerine göre, Ocak ayı itibariyle 16 milyon 864 bin 733 işçiden, 2 miyon 524 bin 547'sinin sendikalara üyeliği bulunuyor.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2025 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 16 milyon 864 bin 733 işçiden, 2 miyon 524 bin 547'sinin sendikalara üyeliği bulunuyor.

Türk Metal 293 bin 829 işçiyle en fazla üyeye sahip sendika olurken, bunu 280 bin 769 üyeyle Hizmet-İş, 224 bin 289 üyeyle Öz Sağlık-İş, 171 bin 348 üyeyle Genel-İş, 126 bin 182 üyeyle Belediye-İş, 126 bin 182 üyeyle Tez Koop-İş ve 124 bin 95 üyeyle Koop-İş izledi.

Tebliğde yer alan 20 iş kolu arasında en fazla işçinin bulunduğu iş kolu, 4 milyon 469 bin 945 kişiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu. Bunu 1 milyon 987 bin 733 işçiyle "metal" ve 1 milyon 741 bin 475 işçiyle "inşaat" iş kolu izledi.

BASIN, YAYIN VE GAZETECİLİK İŞ KOLU

Basın, yayın ve gazetecilik iş kolunda toplam 96 bin 711 işçi bulunurken bunların 7 bin 277'sinin Medya İş, 2 bin 400'ünün Basın İş, 1975'inin TGS, 1004'ünün DİSK Basın İş üyesi olduğu kaydedildi.