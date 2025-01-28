Bakan Abdulkadir Uraloğlu: 20 Şubat'ta bilet satışını başlatıyoruz

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ile görüşen Bakan Abdulkadir Uraloğlu "Gümrüklerde daha hızlı hareket etmemiz konusunda mutabık kaldık. Van-Tahran yolcu trenlerinin 20 Şubat'ta bilet satışını başlatıyoruz" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ile bir araya geldi. İki bakan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

Uraloğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, söz konusu ziyaretin ülkeler arasındaki ilişkilerin daha ileriye götürülmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Görüşmede kara yolları taşımacılığında daha pratik yolların konuşulduğu bilgisini veren Uraloğlu, "Karşılıklı vergilendirmeleri nasıl kaldırırız, onu konuştuk. Heyetlerimizle bir araya gelerek, bazı konular üzerinde pratik çözümler üretilmesi kararını aldık." dedi.

Havacılığa yönelik de değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Uraloğlu, gerek Türk Hava Yolları gerekse İran'daki hava yolları konusunda daha fazla nasıl iletişim kurulacağının değerlendirildiğini bildirdi.

"Van-Tahran yolcu trenlerinin 20 Şubat'ta bilet satışını başlatıyoruz"

Uraloğlu, demir yolları taşımasında kapasiteyi 1 milyon tona çıkarma fikrinde mutabık kaldıklarını dile getirerek, "Gecikmelere hiçbir şekilde müsaade etmememiz gerekir. Gümrüklerde de daha hızlı hareket etmemiz konusunda mutabık kaldık. Van-Tahran yolcu trenlerinin 20 Şubat'ta bilet satışını başlatıyoruz." diye konuştu.