Instagram'da fal baktırmak istedi kabusu yaşadı: Ben iblisin oğluyum

İstanbul’da fal baktırmak isteyen bir kadın, Instagram’dan ulaştığı sözde medyum nedeniyle kabusu yaşadı. Kendisini “Medyum Hüseyin” olarak tanıtan şüpheli, korkutup para istedi. Sözde medyum “Ben iblisin oğluyum, tüm hayatın benim elimde.” diyerek genç kadını ölümle tehdit etti.

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İstanbul’da bir kişi, Instagram’da bulup fal baktırmak istediği medyumun tehdit ve şantaj çarkının içine düştü.

Adliye D. isimli kadın, iddiaya göre Instagram’da fal baktırma ilanıp görüp, kendisini “Medyum Hüseyin” olarak tanıtan şüpheliye ulaştı.

Genç kadın, başına geleceklerden habersiz, verilen telefon numarasını aradı.

Bütün olay bu görüşmeyle başladı.

Telefonun diğer ucundaki sözde medyum, Adiye D.’ye üzerinde büyü olduğunu, bu büyüyü bozmak için 3 bin lira göndermesi gerektiğini söyedi.

Duydukları karşısında korkan kadın, fal baktırmayacağını söyleyip telefonu kapattı. Ancak telefondaki ses “Annen Zehra’ya, kardeşin Can’a acımam” diyerek tehdit etti.

Adile D. bu tehdit karşısında istenen parayı göndermek zorunda kaldı ve numarayı engelledi.

FARKLI NUMARALARDAN ULAŞIP BASKIYI SÜRDÜRDÜ

Sözde medyum bununla yetinmedi. Sabah gazetesinin haberine göre, medyum farklı numaralardan arayıp mesaj atarak baskıyı sürdürdü.

“Engellemen seni benden kurtarmaz, üniversiten, ailen ve özel hayatın elimde. Sana zarar vermekle kalmam, aileni de rezil ederim.” şeklinde tehdit içerikli mesajlar gönderdi.

"BEN İBLİSİN OĞLUYUM"

Sözde medyum genç kadına, “Beni bir daha engellersen annenin yanına gideceğim, iş yerini basacağım, benim dinim yok, ben iblisin oğluyum, anne karnındaki çocuğun canını ben alırım.” şeklinde korkutucu mesajlar göndererek 20 bin lira daha istedi.

Adile D.’nin medyumu bir kez daha engellemesi üzerine, kadının adına sahte Instagram hesapları açılmaya başlandı ve bu hesaplardan aile üyelerine mesajlar gönderildi. Kadın bunun üzerine soluğu savcılıkta aldı.

BENZER SUÇLARDAN SABIKASI ÇIKTI

Başlatılan soruşturmada savcılık, şüpheli Mehmet Ş.’nin daha önce de benzer suçlardan sabıkası olduğunu belirledi.

Şüpheli, savunmasında suçlamaları reddederek hattının ve banka hesabının başkasına ait olduğunu iddia etti.

Ancak daha önce benzer suçlardan hüküm giymiş olması ve delillerin bu iddiayı desteklemesi nedeniyle savcılık, Mehmet Ş.’nin başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından 14 yıla kadar hapsini istedi.