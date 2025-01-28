Hande Erçel'den tutuklanan Ayşe Barım'a tam destek! Bu kareleri ilk kez paylaştı
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ID İletişim oyuncularından biri olan Hande Erçel, menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından fotoğraflar paylaştı. Erçel, ilk kez paylaştığı karelere "Ayşe'm" notunu düştü.
Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanmıştı.
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ID İletişim ile çalışan oyunculardan biri olan Hande Erçel, kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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Ayşe Barım ile olan fotoğraflarını ilk kez paylaşan Erçel, menajerine tam destek verdi.
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"Beni mama ilan ettiler"
Ayşe Barım ifadesinde, “7 Ocak tarihinde yazılan yazının sadece o paragrafı alınarak çeşitli Twitter hesaplarında paylaşıldı. ‘Bu Ayşe Barım’dır’ denilerek beni mama ilan ettiler.
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