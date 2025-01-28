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Devlet Bahçeli, Kartalkaya faciasında ölen çocukların isimlerini sayarken ağladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili ölenlerin isimlerini saydıktan sonra göz yaşlarını tutamadı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunuyor.

Bahçeli, Kartalkaya'daki otel yangını faciasıyla ilgili çocukların isimlerini saydıktan sonra göz yaşlarını tutamadı. Bahçeli'nin sesi titreyip ağlaması sonrası parti grubunda duygusal anlar yaşandı.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Kartalkaya'daki yangın faciası

Yerin üstündekiler tepinirken, mahşer günü yerin altındakilere ne diyecekler? Ne yapalım sorunluluğu üzerimizden atmak için önümüze geleni karalamak zorunda mıydık diyecekler. 78 vatan evladının hesabını kimler verecek? Bu sözler Cumhurbaşkanımıza aittir; Böyle bir trajedinin siyasetçiler arasında kör dövüşüne dönmesini doğru bulmuyoruz. Facianın dumanları tütüyorken onu bunu suçlayıp işin içinden kurtulmaya çalışmak narsistliktir.

Sorumluları adaletin karşısına çıkaramazsak gerçek anlamda hiçbir sorunu çözemeyiz. Bırakalım yargı görevini yapsın. 78 vatandaşımızın vebalini taşıyanlar hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler. Benim yetki alanımda değil demek ahlaki sorumluluk iradesini gasbetmektir. Sosyal medyada servis edilen resmi rapor ve yazışmaları nereye koyacağız. 8 başlıktaki eksikliği, aynı başvurunun geri çekilmesinin peşine düşmeyecek miyiz? Bolu Kartalkaya yangını faciadan fazla, cinayettir. İnsan hayatımız ucuz olmamalıdır. Türkiye yürekleri yakan olayla anılmamalıdır.

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