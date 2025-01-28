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Yılın ilk ayında Suriye'yle ticaret yüzde 35 arttı

Yılın ilk ayında Suriye'yle ticaret yüzde 35 arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'ye yönelik ihracattaki artışa dikkati çekerek, "Ticaret rakamına baktığımızda 1-25 Ocak 2024'te sadece Suriye'nin kuzeyine 161 milyon dolar ihracatımız varken, bu yılın ilk 25 gününde ihracatımız yüzde 35,5 artışla 219 milyon dolara yükseldi." dedi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'ye yönelik ihracattaki artışa dikkati çekerek, "Ticaret rakamına baktığımızda 1-25 Ocak 2024'te sadece Suriye'nin kuzeyine 161 milyon dolar ihracatımız varken, bu yılın ilk 25 gününde ihracatımız yüzde 35,5 artışla 219 milyon dolara yükseldi." dedi.

Bolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de başlayan iç savaşın göç, terör ve Türkiye'nin Orta Doğu'ya ve Körfez'e ticaret akışının kesilmesi gibi etkilerinin olduğunu söyledi.

Geçen ay Suriye'de halk devrimiyle Esad rejiminin yıkıldığını hatırlatan Bolat, "Yeni yönetim Türkiye ile yakın işbirliği içinde. Yeni dönemde Türkiye ile Suriye arasında ekonomi, ticaret, yatırım ve yeniden imar çalışmalarında çok büyük ivme sağlanacak." diye konuştu.

Bolat, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarıyla Suriye'de ciddi bir bölgenin özgürlüğüne kavuşturulduğunu aktararak, bunun neticesinde Esad rejiminin güney sınırlarında herhangi bir kontrol ve denetiminin kalmadığını bildirdi.

Bolat, Suriye’nin iç savaş sürecinde gıda, inşaat malzemeleri ve diğer ürünler için düşük gümrük oranlarının geçerli olduğunu belirterek, yeni yönetim göreve geldikten sonra kamu harcamalarını karşılayabilmek amacıyla 11 Ocak’ta 6.302 gümrük tarifesinde değişiklik yapıldığını söyledi.

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