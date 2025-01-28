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Emekli öğretmen 79 yaşında hukuk fakültesini bitirip avukatlık hayaline kavuştu

Emekli öğretmen 79 yaşında hukuk fakültesini bitirip avukatlık hayaline kavuştu

Muş'ta 4 yıl önce 79 yaşında hukuk fakültesini bitiren emekli öğretmen Metin Bozkurt, avukatlık hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

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Kültür Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Bozkurt, 40 yıl öğretmenlik mesleği yaptıktan sonra 9 yıl önce emekli oldu.

Emekliliğinin ardından üniversite sınavlarına giren Bozkurt, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

79 yaşında hukuk fakültesini bitiren emekli öğretmen, bir yıllık zorunlu stajın ardından Muş Barosu'nda mesleğe başladı.

Azmi ve çalışkanlığıyla çevresindekilere örnek olan Bozkurt, 83 yaşında hayalindeki mesleği icra etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bozkurt, AA muhabirine, en büyük hayalinin avukat olmak olduğunu söyledi.

Avukatlık mesleğini çok sevdiğini dile getiren Bozkurt, "Emekli olduktan sonra sınava girdim ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım. Burada 4 yıl eğitim altıktan sonra 79 yaşında avukatlık mezuniyet belgemi aldım. Stajımı tamamladıktan sonra 3 yıldır avukatlık görevi yürütüyorum. Şu an 83 yaşındayım." dedi.

Okumaları için gençlere tavsiyelerde bulunan Bozkurt, "Yılmasınlar, çok çalışsınlar, bizleri örnek alsınlar, kesinlikle mücadeleyi bırakmasınlar. Hukuk fakültesi içimde ukde olarak kalmıştı. Şükür okulumu bitirerek 79 yaşında avukat oldum. Bir yandan da babalık görevimi yaparak 5 çocuğumu okuttum, üniversiteyi bitirdiler. Çocuklarım da iş sahibi, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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