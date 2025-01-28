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Erdoğan'dan Bolu'daki yangınla ilgili talimat! 'Sorumlu arkadaşım dahi olsa...'

Erdoğan'dan Bolu'daki yangınla ilgili talimat! 'Sorumlu arkadaşım dahi olsa...'

Geçtiğimiz hafta Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangın faciaya dönüştü. 78 kişinin feci şekilde hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi derinden üzdü. Sorumluların hesap vermesi için devletin tüm kurum ve kuruluşları harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, otel yangına ilişkin, "Kim olursa olsun hatası olan arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak" dediği öğrenildi.

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Türkiye yangın felaketinin yasını tutuyor. Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Büyük felaketin yaşandığı yangın sonrası ihmaller ve yetki tartışmaları sürüyor.

Yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne gönderilen Gülener, Coşkun ve Acar ile otelin iç mimarı A.B'nin savcılık sorguları tamamlandı. 

İç mimar A.B. sorgusunun ardından salıverilirken, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Gülener, Coşkun ve Acar tutuklandı.

Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'in de tutuklanmasına karar verildi.  

'HERKES CEZASINI ALACAK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın felaketi sonrası sorumluların hesap vereceğini her fırsatta dile getiriyor. Son olarak AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün toplanmıştı.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, "Kim olursa olsun hatası olan arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak" dediği öğrenildi.

YANGINLA İLGİLİ MECLİS ARAŞTIRMASI GÜNDEMDE

Toplantıda bakanlar da gelen sorular üzerine söz aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, itfaiye ile ilgili denetimlerin zorunlu bir periyodunun olmadığını, bunun muhakkak düzenlenmesi gerektiğini söylediği öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ise Kartalkaya'daki bütün kronolojik sıralamayı anlattığı belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise 4 müfettiş görevlendirdiklerini ve süreci takip ettiklerini ifade etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili Meclis Araştırması açılması teklifi vereceklerini söylediği öğrenildi.

BAHÇELİ'DEN ÇAĞRI: HERKES HESAP VERMELİ

Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugünkü grup toplantısında Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu Belediyesi, Bolu Valiliği ve Bolu İl Özel Dairesi'ne eleştirilerde bulunarak, "Grand Kartal Otel yangınında kimin sorumluluğu bulunuyorsa hesap vermesi kaçınılmaz bir adalet ve hukuk gereğidir" dedi. 

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