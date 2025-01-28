Van-Tahran arası tren seferleri başlıyor: Uraloğlu ilk bilet satışları için tarih verdi

Van ve İran'ın başkenti Tahran arasında trenle yolcu seferleri başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ilk tren biletlerinin 20 Şubat'ta satışa çıkacağını ifade etti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van ve İran'ın başkenti Tahran arasındaki yolcu trenlerine ilişkin bilet satışlarının 20 Şubat'ta başlatılacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldi, görüşmelerin ardından da ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Uraloğlu, ziyaretin 2 ülke arasındaki ilişkilerin daha ileriye götürülmesine katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "Yapılan görüşmede, 'Kara yolları taşımacılığı noktasında daha pratik nasıl hareket ederiz, karşılıklı vergilendirmeleri nasıl kaldırırız' onu konuştuk. Heyetlerimizin bir araya gelerek, bazı konular üzerinde pratikçe çözümler üretilmesi kararını aldık. 'Havacılık noktasında da ilişkilerimizi daha nasıl geliştiririz gerek Türk Hava Yolları, gerek İran'daki hava yolları noktasında daha fazla iletişim nasıl kurarız', onu konuştuk. 'Demir yolları taşımasında kapasiteyi 1 milyon tona çıkarmamız gerekir' fikrinde mutabık kaldık. 'Gecikmelere hiçbir şekilde müsaade etmememiz ve gümrüklerde de daha hızlı hareket etmemiz gerekir' noktasında mutabık kaldık. Van-Tahran yolcu trenlerinin 20 Şubat'ta bilet satışını başlatıyoruz" diye konuştu.

MUTABAKAT SAĞLANDI

İranlı Bakan Ferzane Sadık da görüşmede kara, hava ve demir yolu taşımacılığına ilişkin önemli mutabakatlar sağlandığını belirtti. Sadık, heyetler arasındaki görüşmede mevcut altyapı, raylı sistemler ve kara yolu taşımacılığın daha da artmasına değindiklerini ifade ederek, "Kara yolları ve demir yolları üzerindeki transit yük taşımacılığının kapasitesinin arttırılması, diğer taraftan demir yollarının ve kara yollarının bağlantılarının arttırılması, başta Çeşme Süreyya-Dilucu bölümündeki demir yollarının bağlantısı hususu da değerlendirmeye alındı. İran, Türkiye için Uzak Doğu ve Doğu'ya açılan bir kapı. Türkiye de İran için Batı'ya açılan bir kapıdır. İki ülke arasındaki hudut bağlantılarının çoğaltılmasının, transit yük taşımacılığı ve yük taşımacılığının kapasitesinin arttırılmasında faydası olacaktır. Aynı şekilde kara yolu taşımacılığındaki koşulların daha da iyileştirilmesi, Türk ve İran filosu için kolaylaştırıcı önlemler alınması hususunda mutabakata vardığımız konular arasındaydı. Bugünkü toplantımızda, Tahran-Van yolcu seferlerinin başlaması hususundaki mutabakatın, İran ve Türkiye'nin karşılıklı turist sayısının arttırılması hususunda büyük yararı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sadık, iki ülke arasında taşımacılık alanındaki sıkıntı ve sorunları değerlendirip sonuca vardırmak üzere ortak bir komitenin oluşturulması hususunda mutabakata varıldığını aktardı.