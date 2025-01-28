İpotekli konut satışlarında düşüş

Geçen yıl ipotekli konut satışları 158 bin adetle sınırlı kalırken, kredili satışların toplamdan aldığı pay yüzde 10,7 ile 2013'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı konut satış istatistikleri, sektörde dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. 2024 yılında toplam 1 milyon 478 bin 25 konut satılırken, bu satışların yalnızca 158 bin 486’sı ipotekli gerçekleşti. Bu durum, ipotekli satışların toplam satışlar içindeki payını yüzde 10,7 seviyesine indirerek, son 12 yılın en düşük oranı olarak kayıtlara geçti.

KONUT SATIŞLARINDA YÜKSEK ADET, DÜŞÜK İPOTEK PAY

2024 yılı, toplam konut satış adedi bakımından rekor yıllardan biri oldu ve tüm zamanların en yüksek dördüncü satış adedine ulaşıldı. Ancak ipotekli satışların toplam içindeki payı, önceki yıllarla karşılaştırıldığında büyük bir düşüş gösterdi. Örneğin, 2020 yılında bu oran yüzde 38,2, 2019’da yüzde 24,7 ve 2021’de yüzde 19,7 olarak gerçekleşmişti.

İpotekli satışların oranının yüzde 39,8 ile zirve yaptığı 2013 yılı ise bu alandaki en yüksek seviye olarak kayıtlarda yer aldı. O yıl ipotekli satış adedi 460 bin 112’ye ulaşmıştı. Ancak 2024'te bu rakamın 158 bin 486’ya düşmesi, sektörde kredi kullanımının giderek azaldığını ortaya koyuyor.

2020: İPOTEKLİ SATIŞLARIN ALTIN YILI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarının en yüksek adetle gerçekleştiği yıl, 2020 oldu. Toplamda 573 bin 337 ipotekli konut satışıyla tüm zamanların rekoru kırıldı. Bu dönemde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasaklarının uygulanması ve kamu bankalarının devreye aldığı düşük faiz oranları satışları teşvik etti.

Haziran 2020’de başlatılan bu kampanya kapsamında, birinci el konut kredisi faiz oranları yüzde 0,64’e, ikinci el konut kredisi faiz oranları ise yüzde 0,74’e kadar indirilmişti. Bu düşük faiz oranları, hem konut sektöründe canlanmaya yol açtı hem de ipotekli satışların tüm satışlar içindeki payını yüzde 38,2 seviyesine çıkardı.