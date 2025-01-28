RTÜK'ten Halk TV'ye inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV'nin "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına konu olan bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izinsiz olarak kayda alıp yayınlaması ve bilirkişinin isminin hedef gösterilerek yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik yayınları" nedeniyle Üst Kurulca inceleme başlatıldığını bildirdi.

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Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşların Türkiye'nin ortak acısı olduğunu belirtti.

"Bu süreçte RTÜK olarak bizim de beklentimiz, sorumluların bir an önce gerekli cezayı almasıdır." ifadelerini kullanan Şahin, kolluk kuvvetlerinin, yargı birimlerinin ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hassasiyetle yaptığı çalışmaların ülkece takip edildiğini kaydetti.

Böyle hassas konuda habercilik adına yapılan kanun dışı ve etik olmayan yayıncılığın asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Şahin, şunları paylaştı:

"Özellikle görevi tarafsız şekilde haber sunup kamuoyunu doğru bilgilendirmek olan medya mensuplarının zaman zaman hezeyana varan ve bir siyasi parti temsilcisi gibi gerçekleştirdikleri haber sunumlarını kabul etmemiz mümkün değildir. Ülkemizin tamamının yakından takip ettiği ve yargıya intikal etmiş bir süreçle alakalı, soruşturmayı aksatacak yanlış bilgi ve belgelerle yapılan haber, yorum ve tartışma programlarını yakından takip etmekteyiz.

Süreçle alakalı tespit edilen ihlallere ilişkin gerekli müeyyidelerin uygulanacağı konusunda kamuoyumuzun şüphesi olmasın. Ayrıca Halk TV'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına da konu olan 'bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izinsiz olarak kayda alıp yayınlaması ve bilirkişinin isminin hedef gösterilerek yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik yayınları' nedeniyle Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır. Halk TV'nin habercilik anlayışına aykırı uygulamalarına yönelik gerekli incelemeler yapıldıktan sonra uzmanlarımız tarafından hazırlanan rapor, Üst Kurul toplantısında görüşülüp gereği yapılacaktır."