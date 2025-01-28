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Kartalkaya'daki yangın! Tutuklanan şirketin genel müdürü Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kartalkaya'daki yangın! Tutuklanan şirketin genel müdürü Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı

 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin tutuklanan şirketin genel müdürü Emir Aras, yangın sırasında kızıyla otelin 7'nci katında olduğunu, kat sorumlusunun kendisini telefonla arayarak restoranda yangın çıktığını söylediğini, merdivenlerden inerek dışarı çıktığını belirterek, yangının çok yoğun olması nedeniyle ikaz butonlarına basamadığını, o anda hiçbir şey düşünemediğini savundu.

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar arasında bulunan Aras'ın savcılık sorgusundaki ifadelerine ulaşıldı.

Aras, bilişim sistemleri mezunu olduğunu ve Gazelle Otel'e 2012'de girdiğini, burada rezervasyonlara baktığını, aynı zamanda bilgisayar mezunu olduğu için bilgisayar işlerini de yaptığını kaydetti.

Her kış Grand Otel'e çıktığını, burada genel müdür olarak görev yaptığını belirten Aras, şöyle devam etti:

"Ancak fiilen bilgisayarlara bakarım. Rezervasyonları kontrol ederim. Oteldeki denetimleri muhasebeciler yapar. Sezon başında İl Sağlıktan gelirler, onlarla denetim yaparlar. Özel İdareden gelirler, yine onlarla denetim yaparlar. Turizm Bakanlığından geliyorlar, yine muhasebeciler Turizm Bakanlığından gelen kişilere refakat ederler. Otelin denetmenlerine muhasebeci rehberlik eder. Otel müdürü, bunlara refakat eder. Otel müdürü Zeki Yılmaz'dır. Otel müdürü daha çok resepsiyona bakar, personelin arasındaki irtibatı sağlar, toplantıları yapar.

En son Turizm Bakanlığının yaptığı denetim sırasında ben de vardım. Turizm Bakanlığından gelenler, oteli her yönüyle denetlediler. Ben genelde yapılan denetimlere refakat etmiyorum. 15 Aralık 2024 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimi oldu. Bu denetim 5-6 saat sürmüştür. Belediyenin denetimi olup olmadığını bilmiyorum. Otel müdürü olarak güvenlikten de sorumluyum, damat olduğum için oradayım."

Aras, çok üzgün olduğunu belirterek, "Yangın sırasında oteldeydim. 7'nci kattaydım, kızım yanımdaydı. Gece telefonum çaldı, 'Yangın var.' denildiğini duydum. Kapıyı açtım. Telefonum bir daha çaldı. Kat sorumlusu arıyordu. Yangın olduğunu söyledi. Restoranda başladığını ifade etti. Merdivenlerden indim, dışarı çıktım. İkaz butonlarına basamadım çünkü yangın çok yoğundu. O anda hiçbir şey düşünemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

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