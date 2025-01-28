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Burak Yılmaz, Süper Lig ekibine imza attı! Kulüp resmen duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Burak Yılmaz, Süper Lig ekibine imza attı! Kulüp resmen duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ın getirildiği duyuruldu.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mız teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kasımpaşa, teknik direktörü Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklanmıştı.

Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-4 yenen Kasımpaşa, ligde 25 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.

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