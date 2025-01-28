Kartalkaya'da yangın çıkan otelde başmüfettişlerce inceleme yapıldı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başmüfettişleri incelemede bulundu.Abone ol
Otelde 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.
Bakanlık tarafından görevlendirilen başmüfettişlerden 2'si ile Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, bölgeye gelerek otelde inceleme yaptı.
Yangın mahallinde bir süre inceleme yapan başmüfettişler, daha sonra bölgeden ayrıldı.
Taştan, gazetecilere, başmüfettişlerin inceleme ve araştırma yaptığını belirterek, rapor hazırlanacağını söyledi.