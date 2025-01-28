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Kartalkaya'da yangın çıkan otelde başmüfettişlerce inceleme yapıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kartalkaya'da yangın çıkan otelde başmüfettişlerce inceleme yapıldı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başmüfettişleri incelemede bulundu.

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Otelde 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Bakanlık tarafından görevlendirilen başmüfettişlerden 2'si ile Bolu Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, bölgeye gelerek otelde inceleme yaptı.

Yangın mahallinde bir süre inceleme yapan başmüfettişler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Taştan, gazetecilere, başmüfettişlerin inceleme ve araştırma yaptığını belirterek, rapor hazırlanacağını söyledi.

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