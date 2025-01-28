DEVA Partisi'nden istifa eden Selma Aliye Kavaf CHP'ye katıldı

DEVA Partisi'nden ayrılan Selma Aliye Kavaf, bugünkü grup toplantısında CHP'ye katıldı.

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DEVA Partisi’nden istifa eden Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP'nin bugünkü grup toplantısına CHP'ye katıldı. Kavaf'a rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

SELMA ALİYE KAVAF KİMDİR?

1962 yılında Denizli’de doğan Selma Aliye Kavaf, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Denizli Milletvekili adayı oldu. 2003 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Kadın Kolları Kurucu Genel Başkanlığını üstlendi. 2007 yılı milletvekili genel seçimlerinde Denizli'den 23. Dönem milletvekili olarak parlamentoya girdi. 2009 yılında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildi.

9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Kavaf, 8 Ocak'ta DEVA Partisi'nden ayrıldığını açıkladı.