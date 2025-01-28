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HABER /  POLİTİKA

CHP'de Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesinde bu yöntem kullanılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'de Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesinde bu yöntem kullanılacak

 CHP'de, düzenlenecek bir sonraki genel seçim için Cumhurbaşkanı adayı olacak ismin, "ön seçim" yöntemiyle belirlenmesinin üzerinde duruluyor.

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AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, CHP'de, düzenlenecek ilk genel seçim için Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi noktasında parti içi demokrasi yollarının aktif biçimde kullanılması hedefleniyor.

Son dönemde yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarında gündeme gelen aday belirleme sürecinde, parti tüzüğünde yer alan yöntemlerden birinin uygulanması bekleniyor.

Parti tüzüğü gereği, Cumhurbaşkanı adayı, seçmen yoklaması, ön seçim, aday yoklaması, merkez yoklaması yöntemlerinden biriyle belirleniyor. Hangi yöntemin uygulanacağına ise PM karar veriyor.

Seçmen yoklaması, seçmen kütüğünde kayıtlı seçmenlerin katılımıyla yapılırken, ön seçim, üye kütüğünde kayıtlı üyelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Aday yoklamasında, partide belli görevlere seçilmiş olan delegelerin katılımı esas alınırken, merkez yoklamasında ise adayı PM saptıyor.

Bu kapsamda en çok üzerinde durulan seçenek, ön seçim uygulaması olarak görülüyor. Partinin en yetkili karar organı PM tarafından ön seçim kararı alınması halinde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, yaklaşık 1,5 milyon parti üyesine sorularak belirlenecek.

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