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Çorum'da oğlunun "bakamam" dediği yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi

Çorum'da oğlunun "bakamam" dediği yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi

Çorum'da yakınlarının ilgilenmek istemediği 90 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerince huzurevine yerleştirildi.

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Alınan bilgiye göre, Konaklı köyünde yaşayan 90 yaşındaki Asiye B'nin darbedildiği ihbarı üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekiplerce yapılan incelemede, darp ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı.

Aynı köyde yaşayan oğlunun ilgilenmediği ve sağlık durumunun bozuk olduğu belirlenen yaşlı kadın, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanan kadın, oğlunun "bakamayacağını" söylemesi üzerine taburcu işlemlerinin ardından jandarma ekiplerince kentteki bir huzurevine yerleştirildi.

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