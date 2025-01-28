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Kundaklama şüphelisi babayı ikna etmek 24 saatten fazla sürdü! Yüzbaşının devreye girmesiyle teslim oldu

Kundaklama şüphelisi babayı ikna etmek 24 saatten fazla sürdü! Yüzbaşının devreye girmesiyle teslim oldu

Bursa'da bir binayı yanıcı maddeyle kundakladığı iddia edilen şüpheli şahıs, evine gelen ekiplere direndi. İki çocuğunun olduğu evde kendi boğazına bıçak dayayarak ekiplere direnen şahsı ikna etme çabaları 24 saatten fazla sürdü. Yüzbaşı Harun Nazlı'nın müzakerecilik yapmasıyla, şahıs ekiplere teslim oldu.

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Orhaniye Mahallesi'nde dün bir binayı yanıcı maddeyle kundakladığı iddia edilen şüpheli Hüseyin G, bıçakla güvenlik güçlerine direnerek Alibeyköy Mahallesi'ndeki evinden çıkmadı.

Polis ve jandarma ekiplerinin ikna çalışmalarına karşılık vermeyen zanlının müzakere ekipleriyle yaptığı görüşmeler sırasında babası ile çocuklarından biri evden çıktı.

İkna çalışmalarının sürdüğü olayda dede ile çocuklarının güvenlik güçlerine Hüseyin G'ye destek için yanında kaldıklarını, alıkoyma olmadığını aktardıkları öğrenildi.

Ekiplerin 24 saati aşkın çalışmalarının ardından müzakere devam etti. İnegöl Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı'nın müzakerecilik yaptığı olayda, Hüseyin G. teslim oldu.

Gözaltına alınan zanlı ve 16 yaşındaki oğlu, işlemler için İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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