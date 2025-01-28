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Kurtulmuş'tan Kartalkaya açıklaması: Hiçbir detay gölgede kalmayacak

Kurtulmuş'tan Kartalkaya açıklaması: Hiçbir detay gölgede kalmayacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin, "Kimin, kimlerin ne şekilde eksiği, kusuru, hatası varsa bunlar ortaya çıkarılmalı ve mahkeme önünde hesap sorulmalıdır." dedi.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te Bosna Hersek Temsilciler MeclisiBaşkanı Denis Zvizdic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangının ilişkin Kurtulmuş, "Tüm sorumlular mahkeme önünde hesap vermeli. Kimin kimlerin ne şekilde eksiği hatası varsa bunlar oraya çıkarılmalı ve mahkeme önünde hesap sorulmalıdır. Ve böylece milletimizin cezasızlık algısı içerisinde bu tür büyük hadiseler karşısında çaresiz durmasının önüne de geçilmelidir diye düşünüyorum.Ümit ediyorum hem Adalet Bakanlığı'nın bilirkişi raporu hem TBMM'de oluşturulacak Araştırma Komisyonu ile konu bütünüyle açıklığa kavuşulacaktır. Bu konuda hiçbir detayın gölgede kalmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. 

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