BIST 10.120
DOLAR 35,76
EURO 37,36
ALTIN 3.166,35
HABER /  GÜNCEL

Evdeki airfryer bomba gibi patladı, yangın çıktı! İtfaiye ekibi sebebini açıkladı

Evdeki airfryer bomba gibi patladı, yangın çıktı! İtfaiye ekibi sebebini açıkladı

İngiltere'de bir evde airfryer olarak bilinen hava fritözü bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle evde neredeyse kullanılabilir eşya kalmadı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evde bebeğiyle yaşayan Angel Carpenter neye uğradığını şaşırdı. 

Abone ol

İngiltere'de 15 aylık kızı Frankie ile yaşayan 23 yaşındaki Angel Carpenter'ın evindeki airfryer bomba gibi patladı. O esnada evde kimsenin olmaması teselli olurken Angel, kötü haberi komşusundan aldığı telefonla öğrendi. Patlamayla beraber evde çıkan yangın neredeyse her şeyi küle çevirdi. 

EVDEKİ MANZARA KORKUNÇ

Eve döndüğünde gördüğü manzara karşısında şoke olan Angel, kapıların koptuğunu, mutfağın kullanılamaz hale geldiğini, banyonun bile korkunç bir halde olduğunu gördü. 

Dailymail'in haberine göre, itfaiye ekibi, yangının elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceğini, airfryer'ın da bu sebeple patlamış olabileceğini ifade etti.

Patlamayla beraber su boruları da hasar aldı ve yangının sönmesinde etkili oldu. 

''EMEKLERİM GİTTİ HER ŞEYİMİ KAYBETTİM''

Bebeğiyle bir başına yaşayan Angel için bağış kampanyası başlatıldı.

Angel, "Bunun bir priz arızasından ya da sorunlu bir airfryer'dan kaynaklanmış olabileceğini söylediler. Her şey o kadar çok erimişti ki neyin sebep olduğunu anlayamadılar. O ev için çok çalıştım. Tüm emeğim oraya gitti. Bu benim için büyük bir şoktu. Saatlerce ağladım. O evde her şeyimi kaybettim" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çorum'da oğlunun "bakamam" dediği yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi
Çorum'da oğlunun "bakamam" dediği yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi
ABD'li gazeteciden şoke eden iddia: Joe Biden, Vladimir Putin'i öldürmeye çalıştı
ABD'li gazeteciden şoke eden iddia: Joe Biden, Vladimir Putin'i öldürmeye çalıştı
Gaziantep FK, İzzet Ali Erdal'ı renklerine bağladı
Gaziantep FK, İzzet Ali Erdal'ı renklerine bağladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Zengezur Koridoru açıklaması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Zengezur Koridoru açıklaması
ABD'li yapay zekayı geride bırakan Çinli yapay zeka DeepSeek dünyanın gündeminde
ABD'li yapay zekayı geride bırakan Çinli yapay zeka DeepSeek dünyanın gündeminde
Kundaklama şüphelisi babayı ikna etmek 24 saatten fazla sürdü! Yüzbaşının devreye girmesiyle teslim oldu
Kundaklama şüphelisi babayı ikna etmek 24 saatten fazla sürdü! Yüzbaşının devreye girmesiyle teslim oldu
Kurtulmuş'tan Kartalkaya açıklaması: Hiçbir detay gölgede kalmayacak
Kurtulmuş'tan Kartalkaya açıklaması: Hiçbir detay gölgede kalmayacak
Kartalkaya'daki otelin müdürü resmi kayıtlarda resepsiyon personeli olarak gözüktü
Kartalkaya'daki otelin müdürü resmi kayıtlarda resepsiyon personeli olarak gözüktü
Uşak'ta hafif ticari araca silahlı saldırı: 12 yaşındaki Emirhan öldü, yakınları kahroldu
Uşak'ta hafif ticari araca silahlı saldırı: 12 yaşındaki Emirhan öldü, yakınları kahroldu
İstanbul barajlarının doluluk oranında artış
İstanbul barajlarının doluluk oranında artış
CHP'de Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesinde bu yöntem kullanılacak
CHP'de Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesinde bu yöntem kullanılacak
Fransız donanması Türk gemisinde 9 ton kokain yakaladı iddiası! DMM'den flaş açıklama
Fransız donanması Türk gemisinde 9 ton kokain yakaladı iddiası! DMM'den flaş açıklama