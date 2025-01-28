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Horoz dövüştürdükleri iddiasıyla 27 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Horoz dövüştürdükleri iddiasıyla 27 şüpheli yakalandı

Karabük'te horoz dövüştürdüğü iddia edilen 27 şüpheli yakalandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karabük merkezde bir evin bahçesinde horoz dövüşü yapıldığı ve bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 yaralı horoz ve 3 taşıma çantası ele geçirildi.

Dövüşü organize ettiği gerekçesiyle 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Diğer 26 şüpheliye ise "kumar oynamak"tan toplam 280 bin 395 lira idari ceza uygulandı.

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