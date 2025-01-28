Donald Trump, A takımını kurdu: İşte o isimler

Siyasi kariyerine damga vuran yönetim tarzı ve tartışmalı kararlarıyla tanınan ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yeni görev dönemi için kabine üyeleri ve danışmanlarını yakın çevresinden ve popüler isimlerden seçmesiyle gündem oldu.

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ABD Başkanı seçilen Donald Trump, yeni yönetimine yeni üyeler atadı.

Cumhuriyetçi aday, kabinesinin Senato denetimi olmadan onaylanmasını istediğinin sinyalini verdikten sonra birçok kilit görev için kendisine sadık kişileri görevlendirdi.

Başkanlık döneminde görev yapacak kabine üyelerini ve danışmanlarını belirleyen Trump, bu pozisyonlar için iş dünyasından dostları, sadık siyasi müttefikleri ve aile üyeleri gibi kendisine yakın isimlere öncelik verdi.

MARCO RUBİO

Trump'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği, İran ve Çin konularında "şahin" tavrı ve güçlü İsrail yanlısı görüşleriyle bilinen Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio, Senatoda onay almasının ardından yemin ederek 21 Ocak'ta resmen görevine başladı.

Ülkenin ilk Latin kökenli Dışişleri Bakanı olan Rubio'nun bu göreve gelmesiyle Washington ile Tahran ve Pekin arasındaki iplerin gerilebileceği öngörülüyor.

2010'daki seçimlerde Florida'dan senatör seçilen Rubio, 2015'te Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adayları arasında yer alarak Trump ile yarıştı.

Senato'da Seçilmiş İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Komitesi kıdemli üyesi olarak yer alan Rubio, görevi sırasında dış politika ve istihbarat ile ilgili komitelerde çalıştı.

ELON MUSK

Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına atadığı ABD'li iş insanı ve X'in sahibi milyarder Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin hükümet bürokrasisinin ortadan kaldırılmasının, aşırı düzenlemelerin azaltılmasının, savurgan harcamaların kesilmesinin ve federal kurumların yeniden yapılandırılmasının önünü açacağını açıkladı.

İki ismin yıllık 6,5 trilyon dolarlık hükümet harcamalarındaki büyük israf ve dolandırıcılığı ortadan kaldıracağını savunan Trump, Musk ve Ramaswamy'nin ABD ekonomisini özgürleştirmek ve hükümetin vatandaşlara daha iyi hizmet vermesi için birlikte çalışacaklarını belirtti.

Ancak Ramaswamy, Ohio valiliğine aday olmayı düşündüğü için görevinden ayrıldığını duyurdu.

ROBERT F. KENNEDY JR.

Çevre avukatı ve eski Başkan John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr, Trump tarafından Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nı yönetmesi için aday gösterildi.

Sağlık alanında herhangi bir geçmişi olmamasına rağmen, Kennedy, göreve gelmesi durumunda ülkedeki aşıların ve ilaçların onaylanmasını denetleyen ABD federal sağlık kurumları üzerinde geniş bir yetkiye sahip olacak.

Kennedy’nin New York’taki Central Park'a bir ayı leşi bırakması da dahil olmak üzere geçmişteki eylemleri nedeniyle güvenlik kontrolünden geçip geçemeyeceğine dair tartışmalar sürüyor.

Birçok tıp uzmanı, aşılar ve diğer sağlık konularındaki görüşlerini gerekçe göstererek Kennedy’nin adaylığı konusunda ciddi endişelerini dile getirdi.

Öte yandan, Kennedy, işlenmiş gıdaların tüketilmemesi ve katkı maddelerinin kullanımının incelenmesi gibi konularda oldukça destek alıyor.

MEHMET ÖZ

Federal sağlık hizmetleri Medicare ve Medicaid'in direktörlüğüne uygun görülen kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Senatonun onaylaması halinde bu pozisyona getirilen ilk Türk olacak.

Milyonlarca Amerikalının sağlık hizmetlerini denetleyen güçlü kurumu yönetmek üzere seçilen Öz, 2000'li yılların başında Oprah Winfrey Show'da şöhreti yakalamadan önce cerrah olarak eğitim gördü ve görev yaptı. Daha sonra kendi televizyon programını sundu.

Trump, Öz için "Amerika'yı yeniden sağlıklı hale getirmek için Dr. Öz'den daha nitelikli ve yetenekli bir doktor olmayabilir." ifadesini kullandı.

Öz, uzmanlar tarafından kilo verme ilaçları ve "mucize" tedaviler hakkında kötü sağlık tavsiyeleri vermekle ve pandeminin ilk günlerinde Kovid-19 için tedavi olarak sıtma ilaçları önermekle eleştirildi.

Trump ile ilişkisi uzun yıllara dayanan Öz, 2022'de Associated Press'e (AP) verdiği mülakatta, Trump ile 2004'te bir yardım etkinliği vesilesiyle tanıştığını söyledi.

Uzun yıllar birçok etkinlikte bir araya geldiği Trump'la ilişkilerini 2016'da sağlamlaştıran Öz, dönemin başkan adayını programında ağırlayarak sağlığına ilişkin röportaj yaptı.

Konuk olduğu bu programda Trump, eşi Melania Trump'ın "The Dr. Oz Show"un hayranı olduğunu ifade etti.

Trump, ilk başkanlık döneminde Öz'e, Spor, Fitness ve Beslenme Başkanlık Konseyinde yer verdi.

Ardından 2022'de Cumhuriyetçi Partinin Pensilvanya Senatör adayı olarak seçime giren Öz, Demokrat rakibi John Fetterman'ın gerisinde kalarak seçimi kaybetti.

KRİSTİ NOEM

Trump, South Dakota Valisi Kristi Noem'i sınırlar, siber tehditler, terörizm ve acil durum müdahalesi de dahil olmak üzere ABD güvenliğini denetlemede kilit rol oynayan İç Güvenlik Bakanlığı görevine atadı.

Temsilciler Meclisi'nde 8 yıl görev yaptıktan sonra 2018'de vali seçilen Noem, Trump'ın 2023'teki yeniden seçilme teklifini destekledi ve bir dizi kampanya mitinginde Trump'a katıldı.

Noem, kampanyanın başlarında başkan yardımcılığı için potansiyel bir aday olarak görülüyordu.

Noem'in geçen yıl bahar aylarında çıkan "No Going Back" adlı kitabında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile tanıştığını iddia etmesi ve 14 aylık köpeği Cricket'i eğitimde başarısız olduğu için vurarak öldürdüğü bilgisinin ortaya çıkması tartışmalara neden oldu.

PETE HEGSETH

Trump'ın Savunma Bakanlığı (Pentagon) görevi için eski asker ve televizyon yorumcusu Pete Hegseth'i aday göstermesi farklı tepki ve tartışmalara yol açtı.

Hegseth, ABD Senatosunda yapılan oylamada 50'ye karşı 51 oyla ABD Savunma Bakanı oldu.

Irak ve Afganistan'da farklı dönemlerde görev yapan ve 2 kez bronz madalya kazanan 44 yaşındaki Hegseth, uzun yıllardır gazilerle ilgili program ve etkinlikler düzenleyen bir isim olarak tanınmasının yanı sıra 2014'ten bu yana Fox News'te yorumcu olarak çalıştı.

Hegseth'in, Pentagon'un başına aday gösterilmesinin orduda kapsamlı değişikliklere yol açabileceği, bu bağlamda eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik eden programlara karşı çıkarak özellikle kadınların ordudaki rolünü sorgulayan ve savaş suçlarıyla suçlanan askerlerin affedilmesini savunan politikaları destekleyebileceği belirtiliyor.

Trump'ın Savunma Bakanı adayı Hegseth, bir kadına cinsel saldırıda bulunma, iş yerine alkollü olarak gitme iddiaları ve barda sarf ettiği Müslümanlarla ilgili ifadeleri nedeniyle gündeme gelmişti.

Hakkındaki cinsel taciz iddiasını yalanlayarak olayın "rızaya dayalı" yaşandığını savunan Hegseth'in ayrıca 2015'te bir gaziler grubunun etkinliğinde sarhoşken "Tüm Müslümanları öldürün." diye bağırdığı iddia edilmişti.

SCOTT BESSENT

Trump, Hazine Bakanlığına Amerikalı yatırımcı ve serbest yatırım fonu yöneticisi Scott Bessent'i aday gösterdi.

ABD Senatosu'nda yapılan oylamada Bessent, 29 "hayır"a karşı 68 "evet" oyuyla Hazine Bakanı oldu.

Yatırım danışmanlık hizmeti veren Key Square Group'un Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) olan Scott Bessent, 35 yılı aşkın süredir yatırım yönetimi işinde bulunuyor.

Bessent'in, Amerikalı milyarder George Soros'un Soros Fund Management şirketinde bir dönem baş yatırım sorumlusu olarak da görev yaptığı biliniyor.

Bessent'in yönetiminin Amerikan sermaye piyasalarına "özgürlüğü, gücü, dayanıklılığı ve verimliliği" yeniden kazandıracağını belirten Trump, özel sektörü yeniden canlandıracaklarını ve federal borcun sürdürülemez gidişatını engellemeye yardımcı olacaklarını ifade etti.

Trump gibi gümrük vergilerini savunan ve bunları gelir artırmanın ve Amerikan endüstrisini korumanın bir yolu olarak gören Bessent, Senato'dan onay alması halinde Cumhuriyetçi yönetimin Senato tarafından onaylanan ilk eşcinsel kabine üyesi olacak.

PAM BONDİ

Trump, Adalet Bakanlığına eski Florida Başsavcısı Pam Bondi'yi aday gösterdi.

Florida’nın ilk kadın başsavcısı Pam Bondi, Trump’a 2016 seçimlerinden bu yana destek verdi.

Trump’ın ilk azil davasında avukatlık yapan Bondi, 2020 seçim sonuçlarına yapılan itirazları destekledi.

Bondi daha sonra 2021'den bu yana muhafazakar politikalar geliştiren ve destekleyen sağcı bir düşünce kuruluşu olan America First Policy Institute'da Trump'ın Eğitim Bakanlığı'na aday gösterdiği Linda McMahon ve diğer Trump müttefikleriyle birlikte çalıştı.

HOWARD LUTNİCK

Trump, ABD Ticaret Bakanı adayı olarak geçiş ekibinin eş başkanı ve iş insanı Howard Lutnick’i gösterdi.

Trump’ın, yönetimin "tarifeler ve ticaret gündemine" öncülük edeceğini söylediği Lutnick'in adı daha yüksek profilli bir görev olan hazine bakanlığı için de konuşuluyordu.

Kripto para piyasasıyla yakından ilgilenen Lutnick, yatırım bankası Cantor Fitzgerald'ın genel müdürü olarak da tanınıyor.

MİKE WALTZ

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için görevlendirdiği Florida'nın Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Mike Waltz, Afganistan, Orta Doğu ve Afrika'da görev yaptı.

Son üç dönemdir Cumhuriyetçi Parti'den Temsilciler Meclisi'ne seçilen ve özellikle Çin ile ilgili "şahin" söylemleriyle tanınan Mike Waltz, yeni kabinede görev alması durumunda, başta Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD-Çin rekabeti ve Orta Doğu’daki krizler olmak üzere birçok dış politika meselesinde önemli bir figür haline gelecek.

STEVE WİTKOFF

Trump, Steve Witkoff’u Orta Doğu Özel Temsilciliği için görevlendirdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, emlak zengini Witkoff, 15 Eylül'de Florida'da golf oynarken Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi" sırasında Trump'ın yanındaydı.

Karoline Leavitt

Trump'ın 1997 doğumlu Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD tarihinde Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapan en genç kişi oldu.

Leavitt, 2022'de New Hampshire'da Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi adaylığını kazanmış ancak genel seçimlerde Demokrat Chris Pappas'a karşı kaybetmişti.

Sözcü Leavitt, Trump'ın ilk başkanlığı döneminde Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

SUSİE WİLES

Trump, seçim kampanyası menajerlerinden Susie Wiles'ı Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevine uygun gördü.

Wiles’ın ABD tarihindeki ilk kadın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olacağını belirten Trump, bunu "hak edilmiş bir onur" olarak tanımlamıştı.

Trump, "buzdan kadın" olarak bahsettiği Wiles’ın çoğunlukla "arka planda" çalıştığını ancak kendisinin "ABD'nin en korkulan siyasi figürlerinden biri" olarak bilindiğini söylemişti.

Wiles, siyasete atılmasının ardından kısa bir süre sonra, 1980 seçimleri öncesinde Ronald Reagan'ın kampanya ekibine katılmıştı.

Valilik yarışının sorumluluğunu ona veren Florida Valisi Ron DeSantis, Wiles'ı "bu işin en iyisi" olarak tanımlamıştı.

Wiles, 2010’da, o zamanlar çok az siyasi deneyimi bulunan bir iş insanı olan, ABD senatörü Rick Scott’ın sadece yedi ay içerisinde Florida valisi olmasına yardım etmişti.

STEPHEN MİLLER

Trump, 2016-2020 dönemindeki ilk başkanlık sürecinde de beraber çalıştığı ve özellikle düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi yönündeki görüşüyle bilinen Stephen Miller'ı politikadan sorumlu Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcılığına getirdi.

Miller'ın toplu sınır dışı etme planlarını şekillendirmesi ve hem yasal hem de düzensiz göçü azaltması bekleniyor.

2016'daki seçimleri kazanıp göreve gelen Trump'ın o dönem başdanışmanlığını yapan Miller, sınır güvenliği konusunda oldukça katı politikaların savunucusu olmuştu.

California'da 1985'te Yahudi kökenli bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Miller, uzun yıllar çeşitli Cumhuriyetçi siyasetçilerin yanında iletişim konularında görev aldı.

20 Ocak 2017'de ilk başkanlık dönemine başlayan Trump'ın o gün yaptığı konuşmasını kaleme alan isimlerin başında gelen Miller, özellikle Trump'ın konuşma metinlerini hazırlama ve sınır güvenliği konularında danışmanlık yapmasıyla biliniyor.

MASSAD BOULOS

Trump, dünürü ve Lübnan asıllı iş insanı Massad Boulos'u "Orta Doğu işlerinden sorumlu" danışmanı olarak görevlendirdi.

Boulos, Trump’ın Arap Amerikalı ve Müslüman seçmenleri kazanmasına yardımcı olarak, Trump’ın seçim kampanyasında önemli bir rol oynadı.

Trump, Truth Social'daki bir paylaşımında Boulos'un "Arap Amerikan toplumu ile muazzam yeni koalisyonlar kurulmasında etkili olduğunu" belirtti.