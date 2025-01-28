Barış Pehlivan'dan sonra Seda Selek de gözaltında

Gazeteci Barış Pehlivan ve Halk TV sorumlu müdürü Serhan Asker'in ardından, sunucu Seda Selek de gözaltına alındı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün düzenlediği basın toplantısında, bir bilirkişiyle ilgili çeşitli iddialarda bulunmuş ardından hakkında soruşturma açılmıştı.

BARIŞ PEHLİVAN, SERHAN ASKER VE SEDA SELEK GÖZALTINDA

Pehlivan ve Asker'in gözaltına alınmasının ardından, sunucu Seda Selek de polis tarafından gözaltına alındı.

HALK TV VE BARIŞ PEHLİVAN'A DA SORUŞTURMA

İmamoğlu'na başlatılan soruşturmanın ardından Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınladığı ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklayarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf ettiği gerekçesiyle Barış Pehlivan ve Halk Tv'nin ilgili sunucusu ve yetkilileri hakkında "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Barış Pehlivan yayına çıkmak için gittiği Halk TV binası önünde gözaltına alındı. Halk TV programcısı Sorel Dağıstanlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Az önce Halk TV'ye polis ekipleri geldi ve çalışma arkadaşımız gazeteci Barış Pehlivan'ı gözaltına aldı. Vatan emniyete götürüldü" ifadelerini kullandı.