BIST 10.122
DOLAR 35,75
EURO 37,31
ALTIN 3.172,02
HABER /  GÜNCEL

Barış Pehlivan'dan sonra Seda Selek de gözaltında

Barış Pehlivan'dan sonra Seda Selek de gözaltında

Gazeteci Barış Pehlivan ve Halk TV sorumlu müdürü Serhan Asker'in ardından, sunucu Seda Selek de gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün düzenlediği basın toplantısında, bir bilirkişiyle ilgili çeşitli iddialarda bulunmuş ardından hakkında soruşturma açılmıştı.

BARIŞ PEHLİVAN, SERHAN ASKER VE SEDA SELEK GÖZALTINDA

Pehlivan ve Asker'in gözaltına alınmasının ardından, sunucu Seda Selek de polis tarafından gözaltına alındı.

HALK TV VE BARIŞ PEHLİVAN'A DA SORUŞTURMA

İmamoğlu'na başlatılan soruşturmanın ardından Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınladığı ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklayarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf ettiği gerekçesiyle Barış Pehlivan ve Halk Tv'nin ilgili sunucusu ve yetkilileri hakkında "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Barış Pehlivan yayına çıkmak için gittiği Halk TV binası önünde gözaltına alındı. Halk TV programcısı Sorel Dağıstanlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Az önce Halk TV'ye polis ekipleri geldi ve çalışma arkadaşımız gazeteci Barış Pehlivan'ı gözaltına aldı. Vatan emniyete götürüldü" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Donald Trump, A takımını kurdu: İşte o isimler
Donald Trump, A takımını kurdu: İşte o isimler
EuroLeague’de Final-Four'un nerede oynanacağı belli oldu
EuroLeague’de Final-Four'un nerede oynanacağı belli oldu
ABD'den Elon Musk'a Türkiye itirafı: İHA pazarını kaptırdık
ABD'den Elon Musk'a Türkiye itirafı: İHA pazarını kaptırdık
Horoz dövüştürdükleri iddiasıyla 27 şüpheli yakalandı
Horoz dövüştürdükleri iddiasıyla 27 şüpheli yakalandı
Antalya'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracından neler çıktı neler
Antalya'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracından neler çıktı neler
Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı
Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı
Evdeki airfryer bomba gibi patladı, yangın çıktı! İtfaiye ekibi sebebini açıkladı
Evdeki airfryer bomba gibi patladı, yangın çıktı! İtfaiye ekibi sebebini açıkladı
Çorum'da oğlunun "bakamam" dediği yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi
Çorum'da oğlunun "bakamam" dediği yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi
ABD'li gazeteciden şoke eden iddia: Joe Biden, Vladimir Putin'i öldürmeye çalıştı
ABD'li gazeteciden şoke eden iddia: Joe Biden, Vladimir Putin'i öldürmeye çalıştı
Gaziantep FK, İzzet Ali Erdal'ı renklerine bağladı
Gaziantep FK, İzzet Ali Erdal'ı renklerine bağladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Zengezur Koridoru açıklaması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Zengezur Koridoru açıklaması
ABD'li yapay zekayı geride bırakan Çinli yapay zeka DeepSeek dünyanın gündeminde
ABD'li yapay zekayı geride bırakan Çinli yapay zeka DeepSeek dünyanın gündeminde