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Kremlin'den 'Putin'e suikast hazırlığı' iddiaları hakkında açıklama

Kremlin'den 'Putin'e suikast hazırlığı' iddiaları hakkında açıklama

Kremlin Sözcüsü Peskov, Biden yönetiminin Putin'i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddialar hakkında, "Rus özel servisleri, Devlet Başkanı'nın güvenliğinin korunmasına yönelik sürekli gerekli tüm önlemleri alıyor" dedi.

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Kremlin Sözcüsü Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'un eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Putin'i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddiasını değerlendiren Peskov, "Rus özel servisleri, kamu güvenliğini, devlet koruması altındaki şahısların, öncelikle de Devlet Başkanı'nın güvenliğinin korunmasına yönelik sürekli gerekli tüm önlemleri alıyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya'nın "Su-35" tipi savaş uçaklarını İran'a tedarik ettiği yönündeki iddiaları ise yorumsuz bıraktı.

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