BIST 10.122
DOLAR 35,75
EURO 37,31
ALTIN 3.175,25
HABER /  DÜNYA

İtalya Başbakanı Meloni ve kabinesi hakkında soruşturma başlatıldı!

İtalya Başbakanı Meloni ve kabinesi hakkında soruşturma başlatıldı!

İtalyan savcılar, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkında soruşturma başlattı. Meloni karar sonrası yaptığı ilk açıklamada "Şantaja boyun eğmeyeceğim" dedi.

Abone ol

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve kabinesindeki birçok isim hakkında soruşturma başlatıldı.

İtalyan savcılar, Başbakan Meloni, Adalet Bakanı Carlo Nordio, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Alfredo Mantovano hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Libyalı savaş ağası Osama Elmasry Njeem'in İtalya'da gözaltına alınması ve ardından serbest bırakılması nedeniyle adli soruşturma açtı.

MELONİ'DEN İLK AÇIKLAMA: ŞANTAJA BOYUN EĞMEYECEĞİM

Meloni, bir suça yardım ve yataklık ettiği ve kamu fonlarını kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturmaya alındığını belirterek, "Şantaja boyun eğmeyeceğim, gözümün korkutulmasına izin vermeyeceğim. Belki de bu yüzden İtalya'nın değişmesini ve daha iyi olmasını istemeyenler tarafından sevilmiyorum" dedi.

UCM, İTALYA HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA TALEP ETTİ

Soruşturma, geçen hafta insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla hakkındaki UCM tutuklama emri uyarınca Torino kentinde gözaltına alınan Njeem'in serbest bırakılması ve İtalya'ya ait resmi uçakla Libya'ya gönderilmesinin ardından başlatıldı. Soruşturmanın kararla ilgili şikayette bulunan avukat Luigi Li Gotti tarafından başlatıldığı tahmin ediliyor.

UCM, İtalya hükümetinden kararla ilgili olarak kendisine danışılmadığını belirterek, bir açıklama talep etti.

Meloni, ayrıca söz konusu soruşturmanın Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini hakkında 2019 yılında göçmenleri kurtaran bir yardım gemisini günlerce denizde mahsur bıraktığı gerekçesiyle Sicilya'da soruşturma açan aynı savcı tarafından yürütüldüğünü söyledi. Salvini, bu davadan geçtiğimiz ay beraat etti. Salvini, Ağustos 2019'da Akdeniz'de yaklaşık 160 kişiyi kurtaran yardım gemisi Open Arms'ın İtalya'da limana demirlemesine izin vermemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li Seyhan Belediyesi'nde icra şoku: Eşyalara el konuldu
CHP'li Seyhan Belediyesi'nde icra şoku: Eşyalara el konuldu
İstanbul'da kırmızı et fiyatları sabitlendi
İstanbul'da kırmızı et fiyatları sabitlendi
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz kirli planı itiraf etti
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz kirli planı itiraf etti
Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı açıklandı
Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteci sayısı açıklandı
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile sözleşme imzaladı
Cengiz Ünder'in Beşiktaş transferi iptal oldu! Sebebi ortaya çıktı
Cengiz Ünder'in Beşiktaş transferi iptal oldu! Sebebi ortaya çıktı
Kremlin'den 'Putin'e suikast hazırlığı' iddiaları hakkında açıklama
Kremlin'den 'Putin'e suikast hazırlığı' iddiaları hakkında açıklama
IBAN'la EFT ve havale işlemlerinde para transferinde yeni dönem
IBAN'la EFT ve havale işlemlerinde para transferinde yeni dönem
Barış Pehlivan'dan sonra Seda Selek de gözaltında
Barış Pehlivan'dan sonra Seda Selek de gözaltında
Donald Trump, A takımını kurdu: İşte o isimler
Donald Trump, A takımını kurdu: İşte o isimler
EuroLeague’de Final-Four'un nerede oynanacağı belli oldu
EuroLeague’de Final-Four'un nerede oynanacağı belli oldu
ABD'den Elon Musk'a Türkiye itirafı: İHA pazarını kaptırdık
ABD'den Elon Musk'a Türkiye itirafı: İHA pazarını kaptırdık