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CHP'li Seyhan Belediyesi'nde icra şoku: Eşyalara el konuldu

CHP'li Seyhan Belediyesi'nde icra şoku: Eşyalara el konuldu

CHP'li Adana Seyhan Belediyesi'ne müteahhit firmalara olan borçlarını ödemediği için haciz geldi. Belediyeye giden icra memurları, başkan Oya Tekin'in makam odasındaki eşyaları el koydu.

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Cumhuriyet Halk Partili Oya Tekin’in başkanlığını yaptığı Seyhan Belediyesi 5 müteahhit firmaya olan borçlarını ödemedi.

Bunun üzerine firmalar icra mahkemesine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme icta takibi başlattı.

Alacaklı firmaların borcuna karşılık Seyhan Belediye Başkanlığı makamındaki eşyaların haczedilmesine karar verdi. Karar üzerine icra memurları belediye binasına gitti.

Oya Tekin'in makam odasındaki eşyalara el konularak kamyonete yüklendi.  

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