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TUSAŞ'ta "KAAN" değerlendirme toplantısı

TUSAŞ'ta "KAAN" değerlendirme toplantısı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde Milli Muharip Uçak KAAN'a ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

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TUSAŞ tesislerinde Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yanı sıra yerli firma yöneticileri ile Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ personeli de katıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "5'inci nesil savaş uçağımız KAAN'ın gelişimine emek veren tüm paydaşlara teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. 

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