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Süper Lig’de haftanın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray'ın penaltısı...

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasındaki maçlara ait VAR kayıtlarını yayımladı. Galatasaray-Konyaspor karşılaşmasında verilen penaltı kararıyla ilgili Halil Umut Meler ve VAR ekibinin detaylı diyalogları dikkat çekti.

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Türkiye Futbol Federasyonu resmi YouTube hesabından Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

İşte o konuşmalar:

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇINDA EV SAHİBİNİN KAZANDIĞI PENALTI

Galatasaray-Konyaspor maçında Osimhen'in penaltı pozisyonu için Halil Umut Meler ve VAR arasında geçen diyalog şu şekilde:

“VAR: "Umut, penaltı pozisyonu için sahada inceleme öneriyorum. Sana bir kameradan temas noktasını gösteriyorum.”

Halil Umut Meler: "İlk kim dokundu?"

VAR: "Hücum oyuncusu topla oynuyor ve sonrasında bacağına vuruyor. Sana diğer arka kameradan göstereceğim. Daha fazlasına ihtiyacın varsa yavaş çekim göstereceğim."

Halil Umut Meler: "Hayır, eminim. Oyunu sarı takım için serbest vuruşla tekrar başlatacağım.”

VAR: "Penaltı, penaltı vuruşu. Penaltı vuruşu Umut."

Halil Umut Meler: "Evet, penaltı vuruşu. Doğru."

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