Beşiktaşlı futbolcu Chamberlain’e sürpriz talip

Beşiktaş forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain'e İngiltere Championship lideri Leeds United talip oldu. İngiliz basınına göre Chamberlain, Premier Lig'e dönme hedefi nedeniyle bu teklife olumlu yaklaşabilir.

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Trendyol Süper Lig’de sezona istediği gibi başlayamayan ve şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş’ta beklenmedik bir gelişme yaşandı.

CHAMBERLAIN’E TALİP ÇIKTI

İngiliz basınında yer alan habere göre Championship’de liderliğini sürdüren Leeds United, Beşiktaş forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain’i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında ise İngiliz oyuncunun, Premier Lig’de oynamaya sıcak baktığı için bu teklife sıcak bakabileceği belirtildi.