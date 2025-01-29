Galatasaray, Monaco'nun yıldızı için harekete geçti

Fransız basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray, Monaco'nun İsviçreli golcüsü Breel Embolo'yu transfer etmek için harekete geçti. 27 yaşındaki oyuncuya İngiltere, İtalya ve Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu ifade edildi.

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Süper Lig’de liderliğini sürdüren ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

HEDEF BREEL EMBOLO

L'Equipe’de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar son olarak Monaco forması giyen Breel Embolo’yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında 27 yaşındaki İsviçreli golcüye, Galatasaray’ın yanı sıra İngiltere, İtalya ve Suudi Arabistan’dan bazı takımların da ilgilendiği ve durumunu yakından takip ettikleri belirtildi.