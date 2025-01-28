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Suriye'deki polis karakoluna peş peşe bombalı saldırı

Suriye'deki polis karakoluna peş peşe bombalı saldırı

Suriye'nin Humus kentinde bir polis karakolu ve kontrol noktasına, bomba yüklü araçlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen veya yaralananın olmadığı duyruldu.

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Suriye'nin Humus şehrinde çifte bombalı saldırı düzenlendi. Terör saldırılarında bir polis karakolu ve kontrol noktası hedef alındı.

HUMUS'TA KANLI SALDIRI

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı henüz üstlenen olmasa da bölge kaynaklarından elde edilen bilgilere göre saldırıların terör örgütü PKK/YPG unsurları tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

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