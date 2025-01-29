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İsrail devlet televizyonundan bomba iddia: Trump, Suriye'deki askerlerini çekiyor

İsrail devlet televizyonundan bomba iddia: Trump, Suriye'deki askerlerini çekiyor

İsrail devlet televizyonu KAN, Beyaz Saray'ın İsrail'e, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki askerlerini geri çekmeyi planladığı mesajını ilettiğini iddia etti. Haberde, bu kararın İsrail'de endişe yarattığı ve PKK/YPG'yi de etkileyebileceği belirtildi.

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İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey yetkililerin Suriye'deki ABD askerlerinin durumuna ilişkin Tel Aviv'e mesaj ilettiği belirtildi.

Haberde, Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini geri çekme niyetinde olduğu mesajının İsrail yönetimine bildirildiği ileri sürüldü.

ABD Başkanı'nın Suriye'deki askerlerini geri çekme ihtimalinin İsrail'de endişe ve kaygıya yol açtığı ifade edildi.

PKK/YPG İÇİN ÇEMBER DARALDI

Haberde ayrıca ABD askerlerinin geri çekilmesinin Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'yi de etkileyeceği aktarıldı.

KAN'ın haberine ilişkin İsrail yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

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