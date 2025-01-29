Kartalkaya'daki otel yangını: AK Parti kulislerinde Mehmet Nuri Ersoy iddiası

Kartalkaya'daki otel yangınında "sorumlu kim?" tartışması sürüyor. AK Parti kulislerinde kabine değişikliğinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kabine dışında kalabileceği belirtiliyor.

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Cumhunbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MKYK toplantısında 78 kişinin öldüğü Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili Burada kim yanlış yaptıysa, bizim arkadaşlarımızın da suçu varsa, sonuna kadar üzerine gideceğiz" sözleri gündem oldu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında yangınla ilgili tüm kesimleri eleştirmesi kulisleri hareketlendirdi.

Otel yangını sonrasında muhalefet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u, sorumluluğu üstünden atmaya çalışmakla eleştirip istifaya çağırdı.

BBC Türkçe'nin haberine göre AK Parti kulislerinde, Ersoy'un istifasına ihtimal verilmiyor.

"Anlık tepki vermez" görüşü

Soruşturma ve inceleme süreçlerinin devam ettiğine dikkat çeken bazı AK Parti kaynakları, Erdoğan'ın, anlık tepkiler üzerine kabine veya kadrolarında tasarrufta bulunmadığını anımsatıyorlar.

Ancak bir kabine değişikliğinde Ersoy'un kabine dışında kalabileceği belirtiliyor.

Büyük kongre sonrası kabine revizyonu

Kabine değişikliği için AK Parti'nin 23 Şubat'ta yapılacak olan 8. Olağan Büyük Kongresi işaret ediliyor.

Parti yönetim kadrolarında kapsamlı değişikliğe gideceği belirtilen Erdoğan'ın, kongreden hemen önce veya sonrasında, kabinede de revizyona gitmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın, aile şirketinden bakanlığına yaptığı dezenfektan satışıyla tartışma konusu olan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı da kabine değişikliği ile görevden aldığına işaret edilerek, Ersoy için de sorumlu bulunması halinde benzer yöntemin izlenebileceği iddia ediliyor.

Bazı AK Parti kurmayları ise Ersoy'un Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabinesinde en uzun süre görev yapan bakan olduğunu, 2023 seçimlerinden sonra Fahrettin Koca ile birlikte kabinede görev aldığını anımsatarak, revizyon olması halinde kendi isteğiyle kabinede yer almak istemeyebileceğini de dile getiriliyor.