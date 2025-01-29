Manisa Valiliği duyurdu! 2 asker yaralandı

Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitim faaliyeti sırasında 2 asker yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitim faaliyeti sırasında 2 asker yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
MANİSA VALİLİĞİ DUYURDU
Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim faaliyeti esnasında 2 askeri personelimiz yaralanmıştır. Askerlerimizin tedavileri hastanede devam etmektedir. Yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz." denildi.
YARALILAR HASTANEDE
Açıklamada, eğitim esnasında yaralanan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Güngör'ün Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde, Uzman Çavuş Arif Güzel'in ise Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği aktarıldı.