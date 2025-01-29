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Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı çiftinin bebek heyecanı! Karnı burnunda haline beğeni yağdı

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Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı çiftinin bebek heyecanı! Karnı burnunda haline beğeni yağdı

Anne olmak için gün sayan Melisa Aslı Pamuk, milli futbolcu eşi Yusuf Yazıcı ile birlikte objektif karşısına geçti. Karnı burnunda pozlar veren Pamuk'un paylaşımına beğeni yağdı.

Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı çiftinin bebek heyecanı! Karnı burnunda haline beğeni yağdı

Miss Turkey yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde Paris'te nikah masasına oturmuştu.

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Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı çiftinin bebek heyecanı! Karnı burnunda haline beğeni yağdı

Çiftin mutluluklarına kısa bir süre sonra bebek haberi de eklenmişti. Melisa Aslı Pamuk, "Hot mom alert" notunu düştüğü paylaşımıyla hamile olduğunu duyurmuştu. 

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Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı çiftinin bebek heyecanı! Karnı burnunda haline beğeni yağdı

Şimdilerde ilk kez anne-baba olmak için gün sayan çift, doğuma az bir zaman kala objektif karşısına geçti. Bir erkek bebek bekleyen Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı ile pozlar verdi.

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Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı çiftinin bebek heyecanı! Karnı burnunda haline beğeni yağdı

 Karnı burnunda pozlar veren ünlü oyuncu, siyah-beyaz fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Çiftin karelerine takipçileri de kayıtsız kalamadı. 

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