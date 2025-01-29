Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı çiftinin bebek heyecanı! Karnı burnunda haline beğeni yağdı
Anne olmak için gün sayan Melisa Aslı Pamuk, milli futbolcu eşi Yusuf Yazıcı ile birlikte objektif karşısına geçti. Karnı burnunda pozlar veren Pamuk'un paylaşımına beğeni yağdı.
Miss Turkey yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde Paris'te nikah masasına oturmuştu.
Çiftin mutluluklarına kısa bir süre sonra bebek haberi de eklenmişti. Melisa Aslı Pamuk, "Hot mom alert" notunu düştüğü paylaşımıyla hamile olduğunu duyurmuştu.
Şimdilerde ilk kez anne-baba olmak için gün sayan çift, doğuma az bir zaman kala objektif karşısına geçti. Bir erkek bebek bekleyen Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı ile pozlar verdi.
Karnı burnunda pozlar veren ünlü oyuncu, siyah-beyaz fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Çiftin karelerine takipçileri de kayıtsız kalamadı.